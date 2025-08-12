Sigara imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

Maltepe’de polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Maltepe, Gülensu Mahallesi'nde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri 11 Ağustos Pazartesi günü tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda M.S. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 3 adet hava kurutma makinesi, 340 kilogram kaçak tütün, 314 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.'nin, emniyette ifadesinin alınmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

