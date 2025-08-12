Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde 60 kök kenevir ele geçirildi. Hastane Mahallesi’ndeki adrese baskın yapan polis, K.Y.’yi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:10

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen ve 60 kök dikili kenevirin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞAHIS TUTUKLANDI



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hastane Mahallesi'nde K.Y. isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda 60 kök dikili kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN