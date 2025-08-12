Gaziantep’te husumet kanlı bitti! Mahalle savaş alanına döndü: 3’ü ağır 9 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Olayda 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Ali İhsan Y. (26), Metin Y. (52), Metin Y. (18), Nahsen Ö. (55), Cebrail Ö. (22), Eyüpcan Ö. (16), Nahsen Ö. (19), Ertuğrul Y. (26) ve Gülay G. (64) olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR



Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 9 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Tedavisi devam eden yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

