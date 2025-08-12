Bitlis'te briket yüklü kamyon kayalıklara çarpıp devrildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde briket yüklü kamyonun kayalıklara çarpıp devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin İçen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kayalıklara çarpıp devrilen briket yüklü kamyonun şoförü Hüseyin İçen, hayatını kaybetti.

KAYALARA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, sabah saatlerinde Hizan ilçesine bağlı Sağınlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin İçen'in kontrolünü yitirdiği 06 BU 3380 plakalı briket yüklü kamyon, kayalıklara çarptıktan sonra devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin İçen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Kamyonun vinçle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

