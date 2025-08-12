Adıyaman'da işçi dolu minibüs şarampole devrildi!

Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kaza sonucu 23 kişi yaralanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 21:32

Kaza, akşam saatlerinde Tut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

