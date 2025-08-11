Van'da ‘beyazlatıcı krem' faciası: 4 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 11.08.2025 15:20

FOTOĞRAF (İHA) "KEZZAP YANIĞINI ANDIRAN CİDDİ YANIKLAR ORTAYA ÇIKMIŞ" Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, inceledikleri kremin yoğun miktarda kojik asit içerdiğini belirtti. Bu maddenin yüz yakıcı, adeta kezzap etkisi gösteren bir kimyasal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkol, "Son iki haftadır ciddi anlamda artış gösteren bir alerjik tabloyla karşı karşıyayız. Hastalardan öğrendiğimiz kadarıyla internet ortamından veya aktarlardan aldıkları yabancı menşeli bir krem kullanmışlar. Krem, ilk kullanımda herhangi bir sorun oluşturmamış; ancak sonraki günlerde baş-boyun bölgesinden başlayıp tüm vücuda yayılan, derinin soyulmasıyla seyreden ve adeta kezzap yanığını andıran ciddi yanıklar ortaya çıkmış. Bu, son iki hafta içinde gördüğümüz dördüncü vaka. Duyduğumuz kadarıyla Batman ve diğer birçok ilde de benzer vakalar yaşanmış. Bu nedenle lütfen dikkat edelim; internetten veya aktarlardan aldığınız herhangi bir kremi cildinize uygulamayın. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışın" dedi.

İlk vakanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve çok ciddi bir reaksiyonla karşılaşıldığını dile getiren Özkol, "Sonraki vakalarımız daha hafif seyretti ancak mevcut hastamızı yeni yatırdık; umarım durumu kötüye gitmez. Erken başvuran hastalarda tedaviye hızlı başladığımız için toparlama süreci daha kısa oluyor. Fakat geç kalan vakalarda, tüm vücutta soyulma ve ardından kalıcı lekelenmeler gelişiyor. Böylece, lekesini gidermek isteyen hastalar daha büyük ve kalıcı lekelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle, komşudan ya da arkadaştan duyduğunuz kremleri yüzünüze sürmeyin. Derimiz, dış dünya ile en önemli bağımızdır. En ufak bir lekeyi sorun ederken daha büyük ve kalıcı bir hasara yol açmayalım. Lütfen dikkatli olalım" diye konuştu.



"AKTARDAN ALIP KULLANMAYA BAŞLADIM"



Son olarak aynı şikayetten hastaneye başvuran 28 yaşındaki Ş.Ç., isimli hasta ise "Yakın çevremde ve ailemde bu kremi kullananlardan sorun yaşamayanlar oldu. Ben de onlara güvenerek aktardan alıp kullanmaya başladım. İlk kullanımda herhangi bir olumsuz etki görmedim; ancak bıraktıktan yaklaşık 5 gün sonra bu sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Hem yanma hissi hem de sivilcelenme ve kızarıklık oldukça belirgin hale geldi. Bu yüzden bence bundan sonra, doktorunuza danışmadan ya da başkalarının deneyimlerine güvenerek hiçbir ürünü kullanmayın. Çünkü hepimiz farklı bünyelere sahibiz ve aynı ürüne farklı tepkiler verebiliyoruz" şeklinde konuştu.