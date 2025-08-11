İş insanı Halit Yukay'ın teknesine ne olduğu ortaya çıktı: İzler o gemiyle eşleşti
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere Graywolf adlı teknesiyle denize açıldı. Saat 17.00’den sonra kendisinden haber alınamayan Yukay’ın kısa süre sonra parçalanmış teknesi bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, olay bölgesinden geçtiği tespit edilen bir yük gemisinin kaptanı gözaltına alındı. İfadesinde “Bir sarsıntı hissettim, baktığımda parçalanmış tekneyi gördüm” diyen kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ise tekne üzerindeki beyaz renkli sürtünme izlerinin, çarpan gemiye ait olduğu belirlendi.
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
YÜK GEMİSİ Mİ PARÇALADI?
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.
ŞÜPHELİ SÜRTÜNME İZLERİ
7 gündür devam eden arama çalışmalarına rağmen Halit Yukay bulunamazken,Sabah olayla ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Öyle ki Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi.
GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI
Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini, ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini, söyledi. Yapılan incelemelerde; C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca, kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı öğrenildi.
TEKNENİN PARÇALARININ ARASINDAN GEÇİP...
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:
Marmara Adası açıklarında Halit YUKAY'a ait Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine, Türk vatandaşı C.T.'nin kaptanlığını yaptığı Türk bandıralı geminin söz konusu tekneye çarptığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Şüpheli C.T. alınan ifadesinde; Çanakkale'den Kocaeli'ye seyir halindeyken olay günü saat 17.10 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, bu parçaların arasından geçtiğini, kontrol amacıyla daire çizdiğini, ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini beyan etmiştir.