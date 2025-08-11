İş insanı Halit Yukay'ın teknesine ne olduğu ortaya çıktı: İzler o gemiyle eşleşti

DAİRESEL HAREKETLER ÇİZDİ, GEMİNİN BAŞ KISMINI İNCELEDİ!

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelinin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, Graywolf isimli tekne parçaları üzerinde kendisine ait olmayan beyaz renkte sürtünme izleri tespit edildiği belirlenmiştir. Ayrıca, kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görülmüş olup, gemi parçalarının görülmesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli C.T.'nin taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması nedeniyle tutuklanması talebiyle Yalova Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. İlk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tutuklama kararı verilmiş ve şüpheli cezaevine gönderilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.