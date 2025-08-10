Yaşam

Van'da kaçakçılık operasyonu! 43 şüpheli gözaltında

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Van'da kaçakçılık operasyonu! 43 şüpheli gözaltında

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Ağustos'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 36 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 56 kilogram çay ve 287 muhtelif kaçak eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

