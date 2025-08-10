Savunması kan dondurdu! Işıl öğretmeni ezen şoförün cezası belli oldu
Kadıköy’de geri manevra yapan kamyon şoförü Turan K., emekli tarih öğretmeni Işıl Yenel’i (82) ezerek ölümüne neden oldu. Yenel’in ölümüne ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yenel'in kızının şikâyetçi olmadığı soruşturmada savcılık, “Çöp poşeti sandım.” savunması yapıp adli kontrolle serbest kalan şoförün “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapsini istedi.
Olay geçen mart ayında Zühtüpaşa Mahallesi, Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.
Çöp kamyonunun şoförü Turan K. gözaltına alındı. Yanındaki 2 temizlik işçisinin de ifadesine başvuruldu.
Korkunç olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Savcılık şüpheli şoförün suçlamayı kabul etmediğini, hayatını kaybeden Işık Yenel'in kızının şikâyetçi olmadığını belirtti.