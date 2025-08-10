Ordu'da serinlemek için denize giren genç boğularak can verdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Akyazı sahiline serinlemek için giden 2 arkadaş bir süre gözden kaybolmasıyla çevredekiler yardıma koştu. Yaşanan olayda Emircan Atıcı (24) boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren Selahattin Kaya (23) tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 23:45

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Emircan Atıcı ve Selahattin Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki arkadaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emircan Atıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Kaya'nın ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

