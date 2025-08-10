Mersin'de denize giren üniversite öğrencisi boğuldu

Mersin açıklarında staj yaptığı gemiden serinlemek için denize giren İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Berkan Aslan, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 13:18

Paylaş



ABONE OL

Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için Mersin açıklarında denize girdi.

Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN