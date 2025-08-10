Karşıya geçen kaplumbağalardan kural tanımayan vatandaşlara örnek davranış!

Bursa'da kameralara yansıyan ilginç ve düşündüren bir an, sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı ışıkta bekleyen bir taksi şoförü, yaya geçidinden usulca geçen bir kaplumbağayı görüntüledi. Kaplumbağanın kurallara uyması izleyenleri güldürdü.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 16:47

Paylaş



ABONE OL

Olay, Bursa'da Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının kırmızı yandığı sırada ışıkta bekleyen bir taksi şoförü, yola çıkan bir kaplumbağayı fark etti.

Kaplumbağa, yaya geçidini kullanarak karşıya geçti. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şoför, kaplumbağayı tebrik ederek sosyal medyada paylaştı.

Bu sevimli olay, doğanın sessiz canlılarının bile kurallara uyduğunu hatırlatarak insanlara örnek oldu.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN