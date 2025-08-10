Gökyüzünde şölen: Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek

Giriş Tarihi: 10.08.2025 13:02

2025 Gök Olayları Yıllığı 'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.

Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan Perseid gök taşı yağmuru, en yoğun 12 Ağustos gecesi yaşanacak. (DHA)

Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru. Perseid'in en yoğun görüleceği gün ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.