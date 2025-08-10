Çocuklar geleneksel kültürle tanıştı

Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle faaliyet gösteren Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, yaz boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda yaz tatilinde çocuklara ve gençlere yönelik kültürel eğitim programları düzenlendi. "Gelenekten geleceğe atölyeler" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara öğretici ve eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında çocuklar, taş değirmende buğday öğüterek geleneksel üretimi deneyimledi, ata tohumlarının bugüne uzanan yolculuğuna tanıklık etti. Hem eğitici hem uygulamalı etkinliklerle geçmişle bağ kuruldu. Yöresel motiflerin tanıtıldığı dokuma ve baskı atölyelerinde çocuklar, geleneksel kilim tekniklerini öğrendi. Kendi elleriyle dokuma yaparak el emeğinin kıymetini deneyimledi.