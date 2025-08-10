Yaşam

Aydın'da yol çöktü! Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı

Aydın Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen çökme ile korkunç manzara ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatılırken yola uyarıcı levhalar koyuldu.

Kuşadası-Söke kara yolunda meydana gelen çökme sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.

ULAŞIMA KAPATILDI

Kuşadası-Söke kara yolu Yaylaköy mevkii Kuşadası istikametinde yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Trafiğe kapatılan yola uyarıcı levhalar koyuldu. Kuşadası'na geçmek isteyenler Kirazlı mevkisine yönlendiriliyor.

