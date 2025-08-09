Haliç Köprüsü'nde korkunç olay! Denize düşen 2 kişi için çalışma başlatıldı

Beyoğlu'nda akşam saatleri Haliç Metro Köprüsü 2 kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu'nda akşam saat 22.30 sıralarında Arap Cami Mahallesi Haliç Metro Köprüsü'nde iki kişi denize düştü. Edinilen bilgiye göre, erkek olduğu öğrenilen kişi bilinmeyen nedenle köprüden düşerken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, düşen kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda, denize düşen kişiye ulaşılamadı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrardan devam edeceği öğrenildi.

"EKİPLER 2 SAATTEN BERİ ARIYOLAR"

Çevrede balıkçılık yapan Hasan Mutlu, "Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi 2 saatten beri arıyorlar, bir netice yok. Benim teknem burada değildi, belki teknem burada olsaydı ben onu kurtarırdım. Şu an sahil güvenlik ve deniz polisi arama yapıyorlar" dedi.

