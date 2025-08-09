Halı sahada sakatlananlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Rekor tazminat
Yargıtay, İstanbul’da yaşanan bir halı saha kazasıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Arkadaşlarıyla maç yaparken dengesini kaybedip saha kenarındaki beton duvara çarparak ağır yaralanan ve iki ay yoğun bakımda kalan kişi, tedavisinin ardından halı saha işletmesine dava açtı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği rekor tazminat kararını onadı.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha maçında düşerek yaralanma nedeniyle açılan davada, gerekli önlemleri almayan halı saha işletmecisinin tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı.
Dairenin kararına göre, İstanbul'da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek düştü ve saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralandı. Kafatası çatlayan, bu kapsamda beyin ameliyatı geçiren, 2 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzünde sabit iz kalan kişi, yeterli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek işletmeye tazminat davası açtı.
Dava kapsamında savunma yapan halı saha işleticisi, yaralanan davacıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine engel olunup, derhal 112 acilden ambulans istendiğini, yaralının hastaneye ulaştırıldığını, olaydan 5 ay önce yenilenen halı sahada olası yaralanmalara karşı mevzuatta yer alan önlemlerin alındığını ve sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürdü.