CHP'li belediye halkını çöple cezalandırıyor! İzmir'de çileden çıkaran olay: Skandal haber olunca öç aldılar

Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:46

İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de denize 150 metre mesafede, lüks villaların dibinde CHP'li Menderes Belediyesi tarafından biriktirilen çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Denize girmeye giden vatandaşlar da karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Uzun yıllardır belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanı olarak kullanılan alan hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de etrafa mikrop saçıyor. Çöplerin bu alandan kaldırılmasını isteyen çevre sakinleri Menderes Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı.