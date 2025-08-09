CHP'li belediye halkını çöple cezalandırıyor! İzmir'de çileden çıkaran olay: Skandal haber olunca öç aldılar
İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de lüks villaların olduğu ve denize 150 metre mesafedeki alandaki çöpler 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Doğayla iç içe araziyi belediyenin çöp depolama alanı olarak kullanması çevre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Çevre sakinleri, "Çöp dağları ulusal ve yerel basında yer aldıktan sonra belediye bizi cezalandırdı. Adeta bizden öç alırcasına bölgeye daha fazla çöp döktü" dedi.
İzmir'in gözde tatil yerlerinden Gümüldür'de denize 150 metre mesafede, lüks villaların dibinde CHP'li Menderes Belediyesi tarafından biriktirilen çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Denize girmeye giden vatandaşlar da karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Uzun yıllardır belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanı olarak kullanılan alan hem görüntü kirliliği yaratıyor, hem de etrafa mikrop saçıyor. Çöplerin bu alandan kaldırılmasını isteyen çevre sakinleri Menderes Belediyesi yetkililerini göreve çağırdı.
Villalar bölgesi olarak adlandırılan alana metrelerce uzaklıktaki arazide bulunan çöplerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, tatil beldesine yakışmayan görüntülerin ulusal ve yerel basında haber olmasının ardından adeta cezalandırıldı.
BELEDİYE DAHA FAZLA ÇÖP DÖKMEYE BAŞLADI
Sabah'ın haberine göre; Vatandaşların çöp depolama alanını şikayet etmesinin ardından belediye ekipleri bölgeye daha fazla çöp dökmeye başladı. Çevre sakinleri, "Çöp dağları ulusal ve yerel basında yer aldıktan sonra belediye bizi cezalandırdı.