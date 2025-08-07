Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yük gemisi kaptanı gözaltında

Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 3’üncü günde devam ediyor. Yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 17:17

Paylaş



ABONE OL

4 Ağustos'ta Yalova'dan kendi yaptığı lüks yatla denize açılan Halit Yukay, bir daha kendisinden haber alınamadı.

Parçalanmış halde bulunan teknesi, kayboluşuna dair birçok soru işareti doğurdu. Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanını arama çalışmalarının 3'üncü gününde sürüyor.

Gelen son dakika bilgisine göre ise yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN