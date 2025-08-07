Özgür Özel'e tokatlı saldırı davası ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi önünde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı dava 4 Eylül Perşembe gününe ertelendı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan ikinci kez hakim karşısına çıkan Tengioğlu duruşmada "Pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket aptallıktan kaynaklanan bir hareketti. Ben Sayın Genel Başkanımın annesinden, babasından, ailesinden de özür dilerim." dedi. Duruşma 4 Eylül Perşembe gününe ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs Pazar günü Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. Saldfırı sonrası gözaltına alınan Saldırgan Tengioğlu, 6 Mayıs Salı günü Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırgan Tengioğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tengioğlu Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Tengioğlu SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) ile katılırken, sanık avukatı ve Özgür Özel'in avukatı da salonda hazır bulundu.

"PİŞMANLIK DUYUYORUM; ÖZÜR DİLERİM"

Tutuklu sanık Tengioğlu, "Pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket aptallıktan kaynaklanan bir hareketti. Ben Sayın Genel Başkanımın annesinden, babasından, ailesinden de özür dilerim. İnsanlar siyasi hayatında zaman zaman böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Ailesinden de ayrıca özür diliyorum" dedi.Savcılık, sanık Selçuk Tengioğlu'nun tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme, davada yetkili hâkim olmaması sebebiyle duruşmayı 4 Eylül Perşembe gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaralandığı olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan 08.30 sıralarında ayrıldığı, daha sonra Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği, burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği, bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı aktarıldı. İddianamede ayrıca, törenin bitimine müteakip Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrıldığı esnada şüphelinin Özgür Özel'in yanına yaklaşarak müştekinin yüzüne tokat atmak suretiyle söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, olayla ilgili tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilmediği, şüphelinin GSM hatlarının tespit edilip 5 yıllık geçmişe dönük HTS verilerinin alınarak gerekli incelemelerin yaptırıldığı, şüphelinin irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı, şüpheli hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadığına da değinildi. İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği, olay günü Taksim Meydanı'na gittiği esnada bir kalabalık gördüğü, kalabalıktaki kişilerden Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze merasimi olduğunu öğrendiği, cenaze merasimine katılmak için alana giriş yaptığı ve beklediği, o sırada müştekiyi gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. İddianamede, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

