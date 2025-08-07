Kocaeli’de alt geçitte kaza! Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ilçesinde servis dışı halk otobüsü ile pazarcı kamyonetinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 05:50

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkiindeki alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, servis dışı olan bir halk otobüsü ile pazarcı kamyoneti çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, 41 BR 439 plakalı servis dışı halk otobüsü ile 34 BHC 950 plakalı kamyonet alt geçitte henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN