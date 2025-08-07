Bingöl'de 23 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ayrı noktada toplam 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 16:04

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı noktada toplam; 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

