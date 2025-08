Şanlıurfa'da sulama kanalında can güvenliği için tel örgü önlemi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için önemli bir güvenlik uygulamasını hayata geçirdi. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların hayati tehlike yaşadığı bu kanalda, tel örgü montajı başlatıldı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:10

Paylaş



ABONE OL

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sulama kanallarına girme girişimleri de artarken, bu durum zaman zaman ölümle sonuçlanan kazalara yol açıyor. Son yıllarda bu kanalda meydana gelen boğulma olaylarındaki artış, yerel yönetimi harekete geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla "Bir hayatı kurtarmak, her şeyden değerlidir" sloganıyla sulama kanalı çevresinde ek güvenlik önlemleri alıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kanalın her iki kenarında daha önce yer alan mevcut korkuluklara ek olarak, yüksek tel örgüler yerleştirmeye başladı. Bu önlemle birlikte, kanal boyunca vatandaşların suya doğrudan erişimi büyük ölçüde sınırlandırılacak. Tel örgü montajı çalışmalarıyla yalnızca güvenlik önlemleri artırılmakla kalmayıp, aynı zamanda kanal çevresinde düzen sağlanması ve kamusal alanların daha güvenli hale getirilmesi de amaçlanıyor. Yetkililer, uygulamanın Sırrın Karşıyaka Mahallesiyle sınırlı kalmayacağını, kent genelinde riskli bölgelerde de benzer önlemlerin alınacağını duyurdu.



Vatandaşlar, alına güvenlik önlemleri nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN