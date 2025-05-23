Bayrampaşa'da İSKİ'nin çalışmasında yol çöktü! 1 kişi mahsur kaldı

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde İSKİ'nin yol çalışması sırasında çökme oldu. 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sürüyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:29

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Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.



Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.