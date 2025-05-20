Mersin'de fabrika yangınında patlama sesleri duyuluyor: Ekiplerden yoğun müdahale
Mersin’in Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ve TOMA’larla müdahale ediliyor. Patlama seslerinin de duyulduğu bölgede, güvenlik önlemleri artırılırken Akbelen Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLERE MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.
YOL KAPATILDI
Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.