20 milyonluk Ferrari küle döndü! Motorunda başladı tüm aracı sardı

İstanbul Eyüpsultan'da lüks bir aracın motor bölümünde başlayan yangın otomobili komple sardı. Araç bir anda alevler içinde kalırken, yanan otomobilin değerinin 20 milyon TL olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:52

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20 MİLYONLUK ARABA ALEV ALEV YANDI Eyüpsultan'da otomobil, motorunda çıkan yangın büyümesi sonucu alev alev yandı. Küle dönen aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CAA 08 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından otomobilin görüntüsü. (İHA) Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından otomobilin görüntüsü. (DHA) ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN