Yolda yürüyen kadının başına beton parçaları düştü! O anlar kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:25

Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde saat 15.20 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir binadan kopan beton parçaları caddede yürüyen bir kadının başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan kadın, olayın şokuyla kanayan başını tutarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakındaki bir hastaneye götürülen kadının başına dikiş atıldığı, ardından taburcu edildiği öğrenildi.