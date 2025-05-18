Yolda yürüyen kadının başına beton parçaları düştü! O anlar kameralara yansıdı
İstanbul Avcılar'da bir binadan kopan beton parçaları o sırada caddede yürüyen kadının kafasına düştü. Talihsiz kadının başından yaralandığı görüntüler güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde saat 15.20 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir binadan kopan beton parçaları caddede yürüyen bir kadının başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan kadın, olayın şokuyla kanayan başını tutarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakındaki bir hastaneye götürülen kadının başına dikiş atıldığı, ardından taburcu edildiği öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde binadan kopan beton parçalarının caddede yürüyen kadının kafasına düştüğü anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından binanın önünde güvenlik önlemleri alındığı görüldü.