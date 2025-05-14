AFAD açıkladı: Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 14.05.2025 02:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.51'de yaşanan deprem yerin 155 km derinliğinde gerçekleşti.