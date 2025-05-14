AFAD açıkladı: Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.51'de yaşanan deprem yerin 155 km derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
A Haber muhabiri Vural Efecik bölgeden sıcak bilgiyi paylaştı. Datça, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi kıyı ilçelerde deprem hissedildi. Sarsıntı yaklaşık 5 saniye sürdü.