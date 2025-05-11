Kontrol çıkan otomobil ortalığı birbirine kattı: Aydınlatma direğine çarparak durdu

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir hafif ticari araca ve başka bir otomobile çarptı. Ardından kaldırıma çıkan araç, koruma demirlerini yıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2025 12:05

Paylaş



ABONE OL

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki koruma demirlerini yıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

KORUMA DEMİRLERİNİ YIKTI

Kaza dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KM 3231 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olan bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki koruma demirlerini yıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN