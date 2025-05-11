Batman'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

Batman’ın Pazaryeri Mahallesi’nde otomobil ile TIR çarpışırken 3 kişi yaralandı. Gece saatlerinde yaşanan kazanın ardından olay yerine önce polis, ardından sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:25

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Batman'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Pazaryeri Mahallesi'nde 72 BB 024 plakalı otomobil ve 04 ABB 285 plakalı tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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