Kütahya’da 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı

Tavşanlı’da polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sırasında polis araçlarına çarpan otomobildeki 2 şüpheli, lastiklerin patlaması sonucu durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin aranma kaydı olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 04:44

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobilin içindeki iki kişi, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sırasında şüpheli aracın lastikleri patlayınca araç durmak zorunda kaldı.

Olay, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine bir aracı kontrol etmek istemesiyle başladı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı.

Kovalamaca sırasında araç, resmi polis araçlarına ve çevredeki bazı noktalara çarptı. Yaşanan çarpışmalar sonucu aracın lastikleri patladı ve araç Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde durmak zorunda kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme yaptı. İlk kontrollerde araçta ve şahıslar üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak şüphelilerden birinin aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

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