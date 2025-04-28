Sakarya'da durdurulan tırda 46 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da durdurulan yabancı plakalı bir tırda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Tır şoförü tutuklanırken, göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı.
Sakarya'da durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, Anadolu Otoyolu'nun Erenler ilçesi geçişinde yabancı plakalı tır durduruldu.
Yapılan aramalarda tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, yabancı uyruklu tır sürücüsü A.F. (41) ise gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatılırken, adli mercilere sevk edilen tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.