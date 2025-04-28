Giresun'da ahşap ev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesindeki Demirözü köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın çıktı. Ağır hasar gören evde bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 10:57

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Giresun'un Alucra ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.Demirözü köyünde Refik Çece'ye (60) ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Çece, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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