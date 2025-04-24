Osmaniye'de otomobil TIR'a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye E-90 Otoyolu Sakızgediği mevkiinde meydana gelen kazada, 06 DVD 785 plakalı otomobilin aynı yönde ilerleyen bir TIR'a arkadan çarpması sonucu 33 yaşındaki sürücü İsmail Hakkı İ. yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:33

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Osmaniye'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Osmaniye İli Merkez İlçesi E-90 Otoyolu Sakızgediği mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep istikametine doğru seyreden İsmail Hakkı İ. idaresindeki 06 DVD 785 plakalı otomobil, Y.E. idaresindeki aynı yönde ilerleyen tırın çekicisine arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 33 yaşındaki sürücü İsmail Hakkı İ. yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil içerisinde sıkışan genç sürücün cansız bedeni, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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