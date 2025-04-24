Yaşam

Hatay'da iki grup arasında kavga: 2 kişi bıçaklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Ö.F.B. ve E.M. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan çocuklar, Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Hatay'da iki grup arasında kavga: 2 kişi bıçaklandı

Hatay'da 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı.

Kavga; Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 grubun arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada bıçakla yaralanan 15 yaşındaki Ö.F.B. ve 15 yaşındaki E.M. yaralandı. Yaralı 2 çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı çocuklar Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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