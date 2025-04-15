Yüksekova-Van karayolunda kar kabusu: Sürücüler yolda mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı felç etti. Kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler yolda mahsur kalan araçlar için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 03:23

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Yüksekova-Van karayolunda ulaşım durma noktasına gelirken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Birçok araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova'da dünden bu yana devam eden karla karışık yağmur, yerini yeniden yoğun kar yağışına bıraktı. Dün sabah saatlerinde ilçeyi vuran kar fırtınasıyla başlayan kötü hava koşulları, kısa süreli yağmurun ardından akşam saatlerinde yeniden kara dönüştü.

Özellikle Yüksekova-Van ve Yüksekova-Esendere karayollarında etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra indiği bölgede birçok araç yolda mahsur kaldı.

Yoğun yağışa karşı İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, bölgedeki sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji ekiplerinden alınan bilgilere göre, bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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