Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürürken saldırıya uğradı

Kaldırımda yürüyen kişiye 12 el ateş ettiler (DHA)

'OMZUNDAN TUTUP ATEŞ ETTİLER'

Sokakta ikamet eden Alper Kara, "Ben balkondaydım, saat 10.00 sıralarıydı. Bir tane siyah araç geldi. Adamın omuzundan tuttu, aralıksız bir şarjör boşalttı. 10-14 el ateş etti. Saldırgan sonra aracına binip kaçtı. Ambulans geçiyordu, ilk müdahaleyi yaptı. Polis geldi, olaya müdahale edip gittiler" diye konuştu.