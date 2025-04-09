Kağıthane'de komşuların sigara izmariti kavgası

Kağıthane'de 3 kişi apartmanın giriş katında oturan komşusunun evine taşlarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan kavgada saldırıya uğrayan kişi, polis çağırınca taraflar tekme tokat birbirine girdi. Polis kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Evine taşla saldıranlardan şikayetçi olan Sinan Alhan, "Öncesinde bir iki kez daha tartışmıştık. Sonunda dün geldiler kapımıza dayandılar, ben misafirlerimi içeriye alırken cam kapı ve pencereleri taşladılar." dedi. Birbirlerinden şikayetçi olan tarafların emniyetten serbest kaldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:17

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşu olduğu öğrenilen iki taraf arasında iddiaya göre sigara izmariti atma nedeniyle tartışma çıktı. Dışarı çıkan 3 kişi bir anda eline aldığı taş parçalarıyla apartmanın giriş katındaki daireye saldırdı. Saldırganlardan biri parke taşı alarak evin camına attı. Bunun üzerine dairede oturan kişi de polis ekiplerine ihbarda bulundu.

TAŞLARLA SALDIRDILAR; BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polisi gören dairede oturan kişi de dışarı çıktı. Bu kez de taraflar polisin yanında tekme tokat birbirine girdi. Ortalığın karıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'CAMIMIZI KAPIMIZI TAŞLADILAR'

Saldırıya uğrayan Sinan Alhan, "Yaklaşık 3 aydır devam eden bir süreç, kapımıza dayanıp sigara izmariti attığımızı iddia ediyorlar. Biz yapmadık dedikçe, bizim kapımızı çalmaya devam ettiler. Öncesinde bir iki kez daha tartışmıştık. Sonunda dün geldiler kapımıza dayandılar, ben misafirlerimi içeriye alırken cam, kapı ve pencereleri taşladılar. Sonra polis gelince aramızda arbede yaşandı. Komşularımız durduk yere bize saldırdılar. Camımızı ve penceremizi kırdılar. Bizi darbetmeye yaralamaya çalıştılar. Biz de durumdan şikayetçiyiz. Polisler gelince de durmadılar saldırdılar. Polisler gelince aramızda o arbede yaşandı. Sürecin takipçisiyiz şikayetçi olduk. Onlar da bizden şikayetçi olduklarını belirttiler.Müşteki durumda olan biz olduğumuz için sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu. Diğer yandan, polisin gözaltına aldığı tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Tarafların işlemlerinin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldığı bilgisi de edinildi.

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