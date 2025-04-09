Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde, M.S. (36) yönetimindeki otomobil, Gülburnu köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gülburnu köyünde M.S. (36) idaresindeki 43 AF 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile yolculardan M.K. (30), N.G. (33) ve N.A. (25) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.