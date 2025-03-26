17 yaşındaki saldırgan dehşet saçtı! Kahvehanede 2 can aldı!
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki D.G. Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehaneyi basarak Ramazan Durak (40) ile Erkan Savan'ı (35) tabanca ile vurarak öldürdü. Gece saatlerinde yaşanan olayda sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal ederken cinayetlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ulubatlı Hasan Mahallesi, Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki katil zanlısı D.G. kahvehaneyi bastı. Saldırgan, yanında getirdiği tabanca ile kahvehanede oturan 2 kişiye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İLÇEDEN ÇIKAMADAN YAKALANDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi D.G. ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polislerce fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.