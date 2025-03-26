17 yaşındaki saldırgan dehşet saçtı! Kahvehanede 2 can aldı!

Giriş Tarihi: 26.03.2025 01:46

Ulubatlı Hasan Mahallesi, Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki katil zanlısı D.G. kahvehaneyi bastı. Saldırgan, yanında getirdiği tabanca ile kahvehanede oturan 2 kişiye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kahvehane basan 17 yaşındaki saldırgan 2 kişiyi öldürdü / DHA

İLÇEDEN ÇIKAMADAN YAKALANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi D.G. ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polislerce fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.