TEM'de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu Kocaeli Derince ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada Çenedağ mevkisinde yaşandı. İstanbul istikametine seyir halinde olan, aralarında TIR, otomobil ve kamyonların da bulunduğu 8 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.