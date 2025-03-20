Yaşam

TEM'de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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TEM'de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Kocaeli Derince ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada Çenedağ mevkisinde yaşandı. İstanbul istikametine seyir halinde olan, aralarında TIR, otomobil ve kamyonların da bulunduğu 8 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada kamyon kasasındaki ürünler yola saçıldı. (DHA) TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada kamyon kasasındaki ürünler yola saçıldı. (DHA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul istikametinde kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA) İstanbul istikametinde kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.Güzergah üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken o anlar dron kamerası ile kaydedildi.

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