TEM'de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.03.2025 22:25

TEM Otoyolu Kocaeli Derince ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında yaşanan kazada Çenedağ mevkisinde yaşandı. İstanbul istikametine seyir halinde olan, aralarında TIR, otomobil ve kamyonların da bulunduğu 8 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.