Kuzey Işıkları rüya gibi görüntüsü ile Türk turistleri mest etti

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken Finlandiya'da geceyi aydınlatan Kuzey Işıkları'nı gözlemleyen şanslı Türk turistler, doğanın sunduğu görsel şölen karşısında mest olurken, sıra dışı anları telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 17:23

Paylaş



ABONE OL

Türkiye'nin 2023 Mart ayında NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya, Türk turistlerin yeni gözdesi oldu. Buzlar ülkesine akın eden turistler, eksi 20 derecede denize girerken, buz kıran gemisinde adrenalin yaşıyor, Husky köpekleri ile lapa lapa yapan karda safari yapıyor. Kuzey ışıklarını da görme imkanı bulanlar, doğanın sunduğu bu görsel şöleni ölümsüzleştiriyor. Türk vatandaşların ülkeye girişinde vize kolaylığı sağlayan Finlandiya'ya 2025 yılında Türkiye'den düzenlenen tur sayısı, 2023 ve 2024 yılını geride bıraktı.

Yaklaşık 4,5 saat süren uçak yolculuğu ve muhteşem kuzey manzarası eşliğinde ülkeye inen turistler, ilk olarak Santa Claus köyünü ziyaret ediyor. Lapland olarak adlandırılan bölgede Türk ve yabancı turistler, Husky köpekleri ile kızak yaparken, buzlarla kaplı Baltık denizinde buz kıran gemisi ile ilerleyerek adrenalin yaşıyor.

Bol bol geyik etinin tüketildiği Finlandiya'da taze somon balığı turistler arasında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Buz kıran gemisi ile yolculuk yapanlar, eksi 20 derecede, kırılan buzulların arasında denize girme imkanı da buluyor. Kar motorları ile buz tutmuş denizin üstünde safari heyecanı da turistlerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

Sadece belirli zamanlarda görünen Kuzey Işıkları, Finlandiya'nın Saariselka bölgesinde Türk turistlere unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Son yılların en net gösterisine şahit olan turistler, doğanın sunduğu görsel şöleni bol bol fotoğrafladı. Adeta gökyüzünde dans eden ışıklar, izleyenlere masal gibi gösteri sundu.

Gördüğü güzellikler karşısında kendini daha mutlu hissettiğini dile getiren Mehmet Ali Kaşka, "Karlar ülkesi burası. Her yer bembeyaz. Bu beyazlığın insanın ruhunda oluşturduğu güzellik bambaşka. Kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Buradaki insanların neden mutlu olduğunun sebeplerinden bir tanesi de bu kadar beyazlığın içerisinde karanlık düşünceye sahip olamamalarıdır. Baltık Denizi'nde bugün buzkıran gemisiyle seyahat ettik. O deneyimi yaşadık. Denizin üzerinde olmak apayrı bir duyguydu. Bazen inanamıyorsunuz gerçekten altım deniz mi? diye. Bazen de ürperiyorsunuz, acaba kırılır mı? diye. Husky köpekleriyle yapılacak kızaklar, buzlar üzerinde jet ski gibi kayaklarla yapılan aktiviteler, buzkıran gemileri derken birçok aktiviteyi bu 5-6 günlük süreç içerisinde yaşıyorsunuz. Kuzey ışıkları apayrı bir keyif. Denk gelirseniz onu da yaşama şansınız var. Ona her zaman denk gelinmiyor tabii, biraz şanslı olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den talebin her geçen yıl daha da arttığını söyleyen tur rehberi Gülgün Asutay, "2017 yılından beri Lapland turlarını yapıyorum. Bu bölgeyi özellikle çok sevdiğim için her yıl, pandemi haricinde, kış aylarımı tamamen Lapland'a ayırıyorum. Dolayısıyla buraya gelmeye başladığımdan beri bütün talep artışını gözlemleme şansım oldu. Ayrıca burada tecrübe kazandıkça, ürünlerimizi çeşitlendirdik, geliş sayılarımızı arttırdık. Uçaklardaki talep kapasitemizi yükselttik, özel uçaklar koyduk. Bugüne geldiğimizde artık Türkiye'de Lapland bilinen ve keyifle ziyaret edilen bir kış destinasyonu haline geldi. Çok sayıda acentemiz Türkiye'den buraya turlar düzenliyor. Ben de tur rehberi olarak geçen sene 8 tane tur yaptım. O zaman bu sene için 12 tane tur yapmayı hayal etmiştim. Yıl boyunca yaptığım çalışmalar ve kurduğum bağlantılar sonucu bu hayalim gerçekleşti. Bu sene Noel'le başlayarak toplam on 12 tane tur yapıyorum. Geçen seneden bu seneye olan değişikliklerden bir tanesi Türk Hava Yolları'nın da uçuş sayısının artması. Geçen seneye kadar İstanbul-Rovaniemi uçuşları Aralık ayında başlayıp Mart ayının başına kadar sürüyordu ve haftada 3 seferimiz vardı. Şimdi ise haftada 4 sefere çıktı. Dolayısıyla 2 gecelik turlardan 6 gecelik turlara kadar çok farklı programlar oluşturmamız mümkün" diye konuştu.

Seyahatin kendisi için müthiş bir deneyim olduğunu belirten Emine Çakır, "Genel olarak hava ve doğa çok güzel fakat hava sıcaklıkları eksi 23 derece ile eksi 15 derece arasında gidip geliyor. Onun için soğuk gerçekten çok fazla. Sıkı sıkı giyinmek gerekiyor. Etkinlikler noktasında da snowmobile yaptık. Müthiş bir deneyimdi. Karın üstünde saatler boyunca, donmuş nehrin üstünde ilerledik. Bugün ikinci günümüz. Baltık Denizi'nde buzkıran gemisiyle beraber bir tur vardı, ona katıldık. Müthiş bir şeydi. Denizin içindeki buzların kırılışını gördük. Sonrasında deniz içerisinde yüzme deneyimine sahip olduk. Genel olarak müthiş bir seyahat" dedi.