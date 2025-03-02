Ankara'da teravih namazı esnasında gaz sızıntısı! Cemaatten çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir camide, teravih namazı kılındığı esnada doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı paniğe neden oldu. Rahatsızlanan16 kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camii'nde, teravih namazı kılındığı sırada cemaatten rahatsızlananlar oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.