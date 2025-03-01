Siirt'te otobüs ile otomobil çarpıştı: Araçlarda hasar oluştu
Siirt’te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki 56 AAZ 140 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 49 AAR 517 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda önemli hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, trafik akışı kısa süreliğine aksadı.