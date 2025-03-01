Konya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı

Giriş Tarihi: 01.03.2025 17:07

Sergide, tescilli Kabe örtüleri, Kabe'nin kilidi ve anahtarı, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve mukaddes mescitlerin maketleri yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta yaptığı açıklamada, Konya'nın İslam dünyasına uzun yıllar başkentlik yaptığını belirterek, "Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerin başında Konya geliyor. Bu ayda çok anlamlı bir sergi açtık. Erol Güzel'e bu sergiyi Konya'ya kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Kabe örtüleri ve emanetler çok değerli bir koleksiyon. Sergimiz, Ramazanın ruhuna uygun olarak bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak." dedi.

Sergi, 27 Mart'a kadar her gün 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.