Yaşam

İlk iftar heyecanı! Eyüpsultan Camii ve çevresi havadan görüntülendi

İftarını açmak isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri yine Eyüpsultan Meydanı oldu.Sofrada bekleyenler, ezan sesiyle birlikte ilk iftarını yaparak orucunu açtı. Ezan saatinde Eyüpsultan Camii ve çevresi havadan görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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İlk iftar heyecanı! Eyüpsultan Camii ve çevresi havadan görüntülendi

Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlar meydanlarda aileleriyle bir araya geldi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

İftarını açmak isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri yine Eyüpsultan Meydanı oldu.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Sofrada bekleyenler, ezan sesiyle birlikte ilk iftarını yaparak orucunu açtı. Ezan saatinde Eyüpsultan Camii ve çevresi havadan görüntülendi.

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