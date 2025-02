A Haber’den Kayseri'de "Şehrin Ekonomisi" paneli

MUCİZELER ŞEHRİ KAYSERİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise limanı olmadığı halde ulaşım yollarının tam ortasında olmadığı halde, bozkırın ortasında bir şehrin mucizeler gerçekleştirdiğini belirterek; "Kayseri 4 milyar dolar ihracat yapıyor. İthalatının iki katı ihracat yapıyor. Türkiye'deki her iki sandalyeden ikisini Kayseri, her 10 yataktan 7'sini Kayseri üretiyor. Mobilya noktasında baktığımızda Türkiye'de Kayserisiz bir mobilya ihracatından bahsetmek mümkün değil. Son zamanlarda yapılan çalışmalarla da özellikle savunma sanayinde de çığır açıyor. Bazı dezavantajları olmasına rağmen bu şehrin nasıl katma değer ürettiğini düşündüğümde, bu şehir sadece cumhuriyet döneminde değil tarihin her döneminde önemini korumuş bir şehir" dedi.

Şehrin Ekonomisi Kayseri etkinliğin daha sonra panel ile devam etti. Panelde Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Kayseri sanayisini masaya yatırdı.