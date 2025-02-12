A Haber’den Kayseri'de "Şehrin Ekonomisi" paneli

Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ile sanayiciler ve STK temsilcileri katıldı.

"TİCARETİN SINIRLARI ARTIK DEĞİŞTİ"

Şehrin Ekonomisi Kayseri etkinlinde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy; "Kayseri'nin Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden bir olayı sürdürdüğünü belirterek; "Bugün burada iş dünyamızın beklentilerini ve ticaretteki dönüşümünü enine boyuna konuşacağız. Ticaretin sınırları artık değişti. E-ticaret gibi konular ticaretin önemli unsurları haline geldi. Kayseri Ticaret Odası olarak iş dünyamıza destek olmak için birçok alanda çalışmalar sürdürüyoruz. Kayseri'nin küresel ticarette güçlü bir marka haline gelmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

MEGA KURUMLARLA REKABET ZAMANI GELDİ

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Doç. Dr. Alparslan Baki Ertekin ise Kayseri'nin Türkiye'de en fazla girişimciliğin ve inovasyonun olduğu şehir olduğunu belirterek; "Kayseri'de 37 bin işletme var. Bu Kayseri'de herkesin kendi işinin patronu olmak istediği anlamına geliyor. Kayseri genelinde 238 tane işletme 1 ile 100 kişi çalıştırıyor. 500 çalıştıran işletme sayısı 37, 1000 kişi üstü 12 işletme var. Uluslar arası rekabette ölçek ekonomisinin konuşulduğu bir dönemde bu kadar küçük işletmelerle global firmalarla rekabet etmek mümkün değil. İçinde yatakhaneleri, okulları, hastaneleri ile bir şehir haline gelmiş Çin firmaları ile rekabet etmek mümkün değil. Birlikten kuvvet doğar. Bir araya gelip küçük işletmelerin sermayelerini toplayıp, ölçek ekonomisi oluşturarak mega kurumlarla rekabet etme zamanı geldi. Erciyes Anadolu holding gibi bir iki şirket dışında, rekabet zorlaştığında kur açmazı gündeme geldiğinde ayakta kalabilecek şirketler oluşturabilmek lazım. Geçen sene her şeye rağmen ihracat rakamları Türkiye genelinde daraldı ama biz Kayseri'de 1.8 milyar dolar fazla verdik. Bugün ki hali ile gurur duyulacak noktada. Bu dönemde en çok konuştuğumuz şey sürdürülebilirlik kavramı. Kayseri bu küçük işletmeleri bir araya getirdiğinde onlarca mega şirket ortaya çıkarak" diye konuştu.