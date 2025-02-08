Yasa dışı bahis gelirlerini aklayan çeteye operasyon: 7 tutuklama

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin bahisten elde edilen gelirleri akladıkları tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

15 BİN TL KARŞILIĞINDA 2 MİLYON AKLADILAR

Ekiplerin düzenlenen adreslerde çok sayıda dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin aylık yaklaşık olarak 15 bin lira karşılığında başkalarından temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak suç gelirlerini akladıkları, zanlıların günlük işlem hacminin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.