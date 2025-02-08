Rezerv alanda 2 bin yıllık sur bulundu
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde rezerv alanında yapılan çalışmalar esnasında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu. Doğanşehir ilçe merkezinde rezerv alanı olarak ilan edilen bölge gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ilk bulgulara göre Roma dönemine ait olduğu değerlendiren 2 bin yıllık sur duvarı bulundu.
Malatya'daki rezerv alanda yapılan çalışmalar sırasında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu. Bölgede çalışmalar durdurulurken, ilk belirlemelere göre surların Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde rezerv alanında yapılan çalışmalar esnasında 2 bin yıllık sur duvarı bulundu. Doğanşehir ilçe merkezinde rezerv alanı olarak ilan edilen bölge gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ilk bulgulara göre Roma dönemine ait olduğu değerlendiren 2 bin yıllık sur duvarı bulundu.
Duvarların bulunduğu bölgede çalışmaların durdurulduğu belirtilirken, Doğanşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili olarak Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.