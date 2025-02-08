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Aydın'da ölen hasta taburcu edildi iddiası! Soruşturma başlatıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 10:26 Güncelleme: 08.02.2025 10:31
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Aydın’da ölen hasta taburcu edildi iddiası! Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Aydın'da bulunan bir özel hastanede hayatını kaybeden vatandaşın taburcu edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Aydın'daki bir özel hastanede "ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Aydın'daki iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi (AA)Sağlık Bakanlığı, Aydın'daki iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi (AA)

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

Aydın'daki olayda hayatını kaybeden vatandaş (A Haber arşiv)Aydın'daki olayda hayatını kaybeden vatandaş (A Haber arşiv)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede 94 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Canbolat, AA muhabirine, ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hastanın taburcu edildiği sırada ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma yapıldığını belirtti.

Konunun tüm yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullandı.

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Aydın’da ölen hasta taburcu edildi iddiası! Soruşturma başlatıldı Aydın’da ölen hasta taburcu edildi iddiası! Soruşturma başlatıldı Aydın’da ölen hasta taburcu edildi iddiası! Soruşturma başlatıldı
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